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Цены на туры в Египет могут подешеветь с 11 мая

На одно из самых популярных направлений в этом сезоне может появиться скидка. Речь про Египет, где ожидается снижение цен 11 мая.

Цены на туры в Египет могут подешеветь с 11 мая
© runews24.ru

В Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на экспертов рынка, уточнили что для иностранных путешественников владельцы снизят цены в отелях и гостиницах Египта.

Помимо этого, ожидается, что туристов порадуют дополнительные акции и предложения. По прогнозам экспертов, разница в стоимости составит от 10 до 25%.

К слову, сейчас цена за семидневную путевку в Египет на семь ночей для двоих начинается от 120-130 тысяч рублей.

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