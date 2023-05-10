Цены на туры в Египет могут подешеветь с 11 мая
На одно из самых популярных направлений в этом сезоне может появиться скидка. Речь про Египет, где ожидается снижение цен 11 мая.
В Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на экспертов рынка, уточнили что для иностранных путешественников владельцы снизят цены в отелях и гостиницах Египта.
Помимо этого, ожидается, что туристов порадуют дополнительные акции и предложения. По прогнозам экспертов, разница в стоимости составит от 10 до 25%.
К слову, сейчас цена за семидневную путевку в Египет на семь ночей для двоих начинается от 120-130 тысяч рублей.