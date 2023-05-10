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Какие направления стоит выбирать для семейного отдыха

Эксперты по туризму составили отчет с учетом данных о бронировании поездок.

Какие направления стоит выбирать для семейного отдыха
© runews24.ru

Российские туристы с детьми все чаще выбирают для семейного отдыха направления Москвы, Петербурга и Адлера. Большая часть из них приходится на июнь 2023 года. Это следует из отчета сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Санкт-Петербург занял первое место в списке самых популярных направлений, с 24,2% всех бронирований.

Адлер оказался на втором месте, с 21,3%, а Москва на третьем месте с 13,2%. Кроме того, эксперты заметили интенсивный спрос на путешествия в Эсто-Садок, Сочи и Анапу.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованной оказалась столица Армении — Ереван, куда планируют отправиться 10,3% туристов. Стамбул и Анталья заняли соответственно второе и третье места.

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