Какие направления стоит выбирать для семейного отдыха

Эксперты по туризму составили отчет с учетом данных о бронировании поездок.

© runews24.ru

Российские туристы с детьми все чаще выбирают для семейного отдыха направления Москвы, Петербурга и Адлера. Большая часть из них приходится на июнь 2023 года. Это следует из отчета сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Санкт-Петербург занял первое место в списке самых популярных направлений, с 24,2% всех бронирований.

Адлер оказался на втором месте, с 21,3%, а Москва на третьем месте с 13,2%. Кроме того, эксперты заметили интенсивный спрос на путешествия в Эсто-Садок, Сочи и Анапу.