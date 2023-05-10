Какие направления стоит выбирать для семейного отдыха
Эксперты по туризму составили отчет с учетом данных о бронировании поездок.
Российские туристы с детьми все чаще выбирают для семейного отдыха направления Москвы, Петербурга и Адлера. Большая часть из них приходится на июнь 2023 года. Это следует из отчета сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Санкт-Петербург занял первое место в списке самых популярных направлений, с 24,2% всех бронирований.
Адлер оказался на втором месте, с 21,3%, а Москва на третьем месте с 13,2%. Кроме того, эксперты заметили интенсивный спрос на путешествия в Эсто-Садок, Сочи и Анапу.
Среди зарубежных направлений наиболее востребованной оказалась столица Армении — Ереван, куда планируют отправиться 10,3% туристов. Стамбул и Анталья заняли соответственно второе и третье места.