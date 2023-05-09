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Власти Китая анонсировали изменение турпотока с 10 мая для российских туристов

Китайское правительство предупреждает граждан России о предстоящих изменениях, начиная с 10 мая. Об этом передает Primpress. Сообщается, что обновления будут относиться исключительно к туристам.

Власти Китая анонсировали изменение турпотока с 10 мая для российских туристов
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Руководство КНР попросило туроператоров о сокращении потока туристов из других стран в период праздничных мероприятий в Китае.

Также, стоимость проживания в некоторых отелях на этот период взлетела на 200%. Указанные условия будут действовать до 10 мая, после которого ограничения будут сниматься.

Кроме того, паромы с баржами будут запущены на Дальний Восток.

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