Власти Китая анонсировали изменение турпотока с 10 мая для российских туристов

Китайское правительство предупреждает граждан России о предстоящих изменениях, начиная с 10 мая. Об этом передает Primpress. Сообщается, что обновления будут относиться исключительно к туристам.

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Руководство КНР попросило туроператоров о сокращении потока туристов из других стран в период праздничных мероприятий в Китае.

Также, стоимость проживания в некоторых отелях на этот период взлетела на 200%. Указанные условия будут действовать до 10 мая, после которого ограничения будут сниматься.