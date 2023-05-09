Власти Китая анонсировали изменение турпотока с 10 мая для российских туристов
Китайское правительство предупреждает граждан России о предстоящих изменениях, начиная с 10 мая. Об этом передает Primpress. Сообщается, что обновления будут относиться исключительно к туристам.
Руководство КНР попросило туроператоров о сокращении потока туристов из других стран в период праздничных мероприятий в Китае.
Также, стоимость проживания в некоторых отелях на этот период взлетела на 200%. Указанные условия будут действовать до 10 мая, после которого ограничения будут сниматься.
Кроме того, паромы с баржами будут запущены на Дальний Восток.