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"ТурПром": В Таиланде планируют ввести новый налог для туристов из РФ за выезд в 2023 году

В Таиланде планируют ввести новый налог за выезд в 2023 году. Об этом сообщает издание "Турпром".

В Таиланде планируют ввести новый налог для туристов
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Как сообщается, власти Таиланда выступили с инициативой ввести "налог на отъезд". Размер такого налога зависит от того, каким способом гражданин совершает выезд. Для авиапассажиров размер налога будет составлять в размере 1000 бат (2.3 тысячи рублей). Для покидающих страну наземным или водным способом налог будет меньше.

Отмечается, что новый налог планируют ввести как для иностранных туристов, в том числе и российских, так и для самих тайцев.

Представители турбизнеса на данный момент пытаются оспорить закон о введении нового налога.

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