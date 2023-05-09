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В Китае стартовал 15-й Даляньский фестиваль цветения сакуры

Традиционные танцы на фоне изумительных цветов. Во время майских праздников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая стартовал 15-й Даляньский фестиваль цветения сакуры.

В Китае стартовал 15-й Даляньский фестиваль цветения сакуры
© Unsplash

Туристы, одетые в китайские традиционные костюмы, активно приезжают сюда из самых разных уголков страны. Организаторы праздника подготовили для его гостей разнообразные мероприятия и представления, вдохновленные традиционной культурой и поэзией. Подробнее – в сюжете CGTN, партнера сети TV BRICS.

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