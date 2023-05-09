Южный Йемен стал независимым: туристы ждут, когда откроется чудо-остров

На политической карте мира появилось новое государство: партии и общественные организации подписали национальный устав о создании федеративной республики в южной части Йемена со столицей в городе Аден. Как сообщили РИА «Новости», документ стал результатом консультативной встречи, в которой приняло участие около 330 партий, духовных и общественных организаций, профсоюзов и т. д. «Национальный пакт предусматривает восстановление государства, которое существовало на территории провинций Южного Йемена. <…> Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом», – говорится в тексте устава.

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Формально новое государство станет правопреемником Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей с 1962 по 1990 год, когда республики севера и юга Йемена объединились. Гражданская война, начавшаяся в стране в 2014 году, снова разделила государства. Одним из результатов этой войны и стало объявление независимости Южного Йемена (официальное название будет выбрано позже на референдуме).

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Возможно, через некоторое время в государстве стабилизируется не только политическая, но и экономическая ситуация. И тогда Южный Йемен снова станет привлекательным местом для туристов. Кроме жаркого климата, теплого моря и широких белоснежных пляжей здесь есть уникальный архипелаг Сокотра, расположенный в Индийском океане у так называемого Сомалийского рога.

Сокотру называют затерянным миром, землей драконов, самым инопланетным островом на Земле. Все потому, что архипелаг когда-то являлся частью суперконтинента Гондвана, затем отделился и на протяжении тысячелетий развивался изолированно. Итогом такого обособленного существования стало то, что на Сокотре сегодня представлено множество эндемичных видов растений и животных, которых не встретишь больше нигде. В 2008 году Сокотра был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.