Южный Йемен стал независимым: туристы ждут, когда откроется чудо-остров

Южный Йемен стал независимым: туристы ждут, когда по-настоящему откроется чудо-остров Сокотра
На политической карте мира появилось новое государство: партии и общественные организации подписали национальный устав о создании федеративной республики в южной части Йемена со столицей в городе Аден. Как сообщили РИА «Новости», документ стал результатом консультативной встречи, в которой приняло участие около 330 партий, духовных и общественных организаций, профсоюзов и т. д. «Национальный пакт предусматривает восстановление государства, которое существовало на территории провинций Южного Йемена. <…> Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом», – говорится в тексте устава.
Формально новое государство станет правопреемником Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей с 1962 по 1990 год, когда республики севера и юга Йемена объединились. Гражданская война, начавшаяся в стране в 2014 году, снова разделила государства. Одним из результатов этой войны и стало объявление независимости Южного Йемена (официальное название будет выбрано позже на референдуме).
Возможно, через некоторое время в государстве стабилизируется не только политическая, но и экономическая ситуация. И тогда Южный Йемен снова станет привлекательным местом для туристов. Кроме жаркого климата, теплого моря и широких белоснежных пляжей здесь есть уникальный архипелаг Сокотра, расположенный в Индийском океане у так называемого Сомалийского рога.
Сокотру называют затерянным миром, землей драконов, самым инопланетным островом на Земле. Все потому, что архипелаг когда-то являлся частью суперконтинента Гондвана, затем отделился и на протяжении тысячелетий развивался изолированно. Итогом такого обособленного существования стало то, что на Сокотре сегодня представлено множество эндемичных видов растений и животных, которых не встретишь больше нигде. В 2008 году Сокотра был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на нестабильную политическую обстановку в Йемене в последние годы, туристы Сокотру изредка, но посещают. В частности, как сообщал TourDom.ru, еще недавно с октября по май действовала схема, по которой туристов, прилетевших из Москвы в Абу-Даби, доставляли до острова на чартерных рейсах. Стоимость тура на человека начиналась от 3500 долларов. И сейчас в интернете можно встретить предложения от индивидуальных гидов, которые также через Абу-Даби готовы организовать запоминающуюся поездку на «остров драконов» с проживанием в палатках. Место в группе предлагают забронировать на начало октября, стоимость – около 200 тыс. руб. без учета страховки и билетов на самолет. Обещают скромный уровень комфорта, декора и удобств, но волшебные, ни с чем не сравнимые виды.