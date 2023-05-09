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Курорт Красная Поляна объявил о закрытии лыжного сезона

Курорт Красная поляна во вторник объявил о закрытии горнолыжного сезона, говорится в официальном Telegram-канале курорта.

Курорт Красная Поляна объявил о закрытии лыжного сезона
© Flickr

"Сегодня мы закрываем горнолыжный сезон. Спасибо, что были с нами на протяжении этих пяти месяцев", - говорится в сообщении.

Красная Поляна - горный курорт, расположен в 30 минутах езды от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Горнолыжная инфраструктура курорта включает 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и два сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями и рейс-зону, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. м над уровнем моря.

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