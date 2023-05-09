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Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном пока не откроется

Возобновить паромное сообщении между Сочи и Трабзоном собирались и 1 мая и 11-го. Однако теперь открытие маршрута перенесли на конец месяца. Причину представитель турецкой фирмы «Шолт тур» (Şolt Tur) Фатош Шолт назвала 9 мая российским журналистам – она заявила о проблемах со страхованием парома.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном пока не откроется
© tourdom.ru

«Мы работаем над поиском решений, планируем запустить паромы после выборов в Турции», – заявила г-жа Шолт.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Второй тур может состояться 28-го числа.

Между тем гендиректор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров 3 дня назад пояснил, что еще не получал заявок от турецкой стороны. При этом с российской для запуска сообщения все готово. Как сообщал «ТурДом», предполагалось, что паромы будут курсировать от причала Северного мола – оттуда же отправляется и круизный лайнер Astoria Grande. Ранее в «Шолт тур» рассказали о расписании движения судов из Сочи – из Трабзона паром, который будет перевозить пассажиров и автобусы, должен отправляться в понедельник и четверг, обратно – во вторник и пятницу. Время в пути – 8 часов. Расстояние между городами напрямую через Черное море всего 288 км.

Паромное сообщение между странами появилось в 1992 году, но в 2014-м при подготовке к Олимпиаде его закрыли из-за требований безопасности.

А вот запуск еще одного авиамаршрута в Турцию – вопрос решенный. «ТурДом» писал о полетах из Москвы в город Адана: регулярные прямые рейсы в расписании Шереметьево стоят с 8 июня. Адана может быть интересна для туристических и бизнес-поездок, где расположены исторические объекты времен Древнего Рима и Византии.

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