Virgin Galactic запланировала первый туристический полет в космос на лето 2023

Космическая компания Virgin Galactic объявила о намерении запустить в конце июня первый туристический рейс с пассажирами на борту. Туристическая миссия носит название Galactic 01.

Кто полетит, не сообщается, но речь идёт о первом коммерческом запуске.

Также известно, что в мае будет произведён предварительный тестовый пуск Unity 25. На борту корабля будут присутствовать четверо пассажиров, среди которых и Бет Мозес, которая принимала участие в первой миссии Virgin Galactic с полным экипажем в 2021 году.