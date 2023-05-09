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Рейс из Москвы в Каир задержали на 5 часов

Рейс MS 728 авиакомпании Egypt Air должен был вылететь из Домодедово в 02:15 мск. Однако по техническим причинам борт задержали больше чем на 5 часов. Пассажиры узнали об этом уже после посадки. Отправления им пришлось ждать в салоне боинга.

Рейс из Москвы в Каир задержали на 5 часов
© tourdom.ru

«Продержали в самолете 4 часа 30 минут», – написал в редакцию один из пассажиров. По его словам, сотрудники авиакомпании даже не извинились.

Как сообщил турист, его конечным пунктом назначения была Хургада. Авиакомпания предлагает улететь туда, проведя сутки в Каире.

По данным онлайн-табло Домодедово, рейс МS 728 должен был вылететь в 02:15 мск. Его отправили в 07:51. Ожидаемое время прибытия в столицу Египта – 12:44. Рейсы до Хургады у Egypt Air 9 мая, судя по расписанию аэропорта Каира, запланированы на 15:15, 19:00 и 23:30.

В целом в майские праздники обстановка в аэропортах Москвы была спокойной, как уже рассказывал TourDom.ru, серьезных сбоев в расписании не замечено.

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