Стоимость проживания в гостиницах Египта может снизиться

Туроператоры объявили о значительных скидках на отели Красного моря после 11 мая, информирует "Турпром". Летние месяцы традиционно считаются низким сезоном для Египта. Скидки будут действовать со второй половины мая и по август.

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Уменьшение цен планируется в границах от 10% до 25%, а в отдельных случаях до 60%.

Цены приблизительно такие. "Интурист" предлагает турпакет с вылетом из Москвы на на 7 ночей от 130 000 рублей на двух человек.

Space Travel делает предложение на GDS-тур с вылетом из российской столицы и размещением в 4-звездочном отеле по цене от 1544 долларов на двух человек.