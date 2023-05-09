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Власти КНР проинформировали, к чему готовиться российским туристам уже 10 мая

Китайское правительство выразило свои ожидания и пожелания к гражданам Российской Федерации, которые следует учитывать. Как сообщает PRIMPRESS, в Китае запустили новый процесс, который начнет действовать десятого мая и повлияет на всех российских путешественников.

Власти КНР рассказали, к чему готовиться россиянам 10 мая
© FBM.ru

В связи с наступающими праздниками, китайские чиновники приняли непростое решение и наложили ограничения на иностранных посетителей. Однако уже с десятого мая все ограничения будут сняты, и стоимость комнат во всех отелях КНР вернется к уровню апреля.

Это порадует многочисленных российских путешественников, в том числе и жителей Приморья. Кроме того, цены на туры в различные части Китая снизятся и будут более доступными, чем в начале мая.

В ближайшие дни власти страны примут решение, которого не осуществляли уже несколько лет. Правительство объявило, что начиная со среды, будет пробный запуск паромов и барж на Дальний Восток РФ.

Перевозка пассажиров в настоящее время не доступна, но будет работать грузовой речной транспорт. Он будет перевозить сельскохозяйственную технику из Китая и возвращаться со складами сои. Но уже скоро речной транспорт может начать перевозить туристов, которые смогут добраться до Китая по воде.

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