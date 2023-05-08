Оператор TEZ Tour заявил о продлении летней программы в Египет

Российский туроператор TEZ Tour объявил о продлении программы туристических поездок в Египет на летний сезон 2023 года. Об этом передает «Турпром».

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В рамках данной программы россияне смогут оказаться на популярных курортах Хургады и Шарм-эль-Шейх. Отправление из нескольких российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, будет осуществляться российской авиакомпанией Red Wings на Boeing 777.