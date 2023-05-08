Власти Испании могут ужесточить систему выдачи "золотых виз", которые дают право получить вид на жительство в стране в обмен на крупные инвестиции. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.

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Так, иностранцы, которые инвестируют более €500 тыс. в недвижимость на территории Испании, могут получить вид на жительство сроком на три года с возможностью продления еще на два года.

Известно, что с момента вступления в силу механизма было представлено почти 11,5 тыс. "золотых виз". Однако источники сообщают, что прежняя сумма является уже недостаточной, и власти ведут переговоры об определении новой схемы предоставления таких виз.