Посольство России не увидело предпосылок для введения квот для туристов на Бали

Предпосылок для введения системы квот для иностранных туристов, включая российских, на индонезийском Бали «не наблюдается». Об этом рассказали РБК в посольстве России в Индонезии. С идеей о введении квот выступил губернатор популярного туристического острова Вайан Костер.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил вернуть на ближайшие 100 лет систему квот для посещения острова из-за участившихся правонарушений со стороны туристов. По словам губернатора, «большинство нарушителей — из России», — с января с острова депортировали 101 туриста, из них 27 были гражданами РФ. Индонезийские власти последние несколько месяцев ищут возможность для ограничения турпотока из России, поскольку, как утверждает администрация острова, россияне «злоупотребляют гостеприимством» — не улетают с Бали по окончании срока визы, оставаясь там жить и работать.