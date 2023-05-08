Названы самые бюджетные направления с трехзвездочными отелями

В июне 2023 года наиболее бюджетно можно отдохнуть в трехзвездочных отелях и гостиницах в Паттайе (Таиланд), Алматы (Казахстан) и Тбилиси (Грузия).

«Самая низкая цена за ночь в трехзвездочном отеле зафиксирована в Паттайе: она составила 1,3 тыс. рублей. Далее идут Тбилиси – от 1,7 тыс. рублей и Алматы – от 2,1 тыс. рублей», – заявили эксперты.

Отдохнуть в гостинице в начале лета, не заплатив более трех тысяч в сутки, можно в Астане, Баку, Аланье и Дубае. Стоимость размещения в аналогичных объектах Еревана начинается от 3,3 тыс. рублей, Сеула – от 3,4 тыс. рублей, Минска – от 3,8 тыс. рублей. За проживание в турецких городах Кемер и Анталья придется заплатить больше, от четырех до семи тысяч в сутки.