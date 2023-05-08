Французский стартап планирует отправлять туристов в стратосферу

Стартап Zephalto заключил партнерское соглашение с французским космическим агентством для организации туристических полетов на стратостатах на высоту 25 км.

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Отправку желающих планируется начать к 2025 году. Стоимость путешествия за одного человека составит 132 тыс. долларов, пишет Space.com. Кабина рассчитана на шесть пассажиров и двух пилотов.

На борту организуют Wi-Fi, чтобы была возможность публиковать фото сразу с орбиты. Кроме того, стратонавтам предложат блюда от ресторана со звездой «Мишлен».

Полет в капсуле с большими окнами займет 6 часов, включая 1,5 часа подъема, 3 часа на обед, ужин и осмотр достопримечательностей с высоты и еще 1,5 часа на спуск обратно на Землю.