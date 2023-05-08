Французский стартап планирует отправлять туристов в стратосферу
Стартап Zephalto заключил партнерское соглашение с французским космическим агентством для организации туристических полетов на стратостатах на высоту 25 км.
Отправку желающих планируется начать к 2025 году. Стоимость путешествия за одного человека составит 132 тыс. долларов, пишет Space.com. Кабина рассчитана на шесть пассажиров и двух пилотов.
На борту организуют Wi-Fi, чтобы была возможность публиковать фото сразу с орбиты. Кроме того, стратонавтам предложат блюда от ресторана со звездой «Мишлен».
Полет в капсуле с большими окнами займет 6 часов, включая 1,5 часа подъема, 3 часа на обед, ужин и осмотр достопримечательностей с высоты и еще 1,5 часа на спуск обратно на Землю.
Компания пока не получила нужные документы, поэтому при испытательных полетах стратостат не достиг нужной высоты. В год планируется выполнять до 60 рейсов.