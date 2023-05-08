В турфирмах оценили идею ввести на Бали квоты для иностранцев

Инициатива губернатора Бали Ваяна Костера ограничить взъед иностранных туристов на 100 лет и ввести квоты при посещении острова вызвала неоднозначную реакцию среди туроператоров. Как рассказали эксперты, идею будет сложно реализовать, а любые ограничения могут существенно отразиться на количестве туристов, за счет которых живет Бали.

Глава провинции обосновал свое предложение растущим потоком «дешевых путешественников», которые не тратят много денег, попадают в ДТП из-за неаккуратности и оскорбляют местные святыни. Большинство хулиганов – из России, уточнил Костер. На острове находится около 50 тыс. россиян. Он предложил вариант, при котором туристы должны зарегистрироваться за год до поездки и ждать своей очереди.

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По словам заместителя гендиректора по маркетингу «ПАКС» Любови Чучмаевой, реализовать идею губернатора вряд ли получится. Власти Индонезии настроены на развитие сотрудничества с Россией в сфере туризма. Об этом говорил и посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.

«Направление имеет огромные перспективы, до пандемии оно было вторым после Таиланда. Но сейчас проблема – для туризма нужен сертификат о вакцинации от коронавируса. Это требование надо отменить», – сказала Чучмаева.

Но бороться с туристами, которые нарушают правила пребывания, нужно. Бали заинтересован в качественном туристе, как и любой другой курорт, добавил руководитель туроператора ITM Group Константин Мальков. Но любые ограничения на въезд могут существенно отразиться на потоке путешественников.

На острове уже начали бороться с нарушителями: установили билборды, предупреждающие о запрете на работу, местные жители следят, чтобы туристы не оказывали платные услуги.

Подписчики «Крыши ТурДома» тоже не оценили идею Костера.

«Глупо. Проще ввести штрафы за неприличное поведение. Куда больше денег пойдет в казну», – написал Дмитрий. «А что там такого уникального, чтобы это могло побудить человека регистрироваться за год?» – задает вопрос Дарья.

Туроператоры скептически отнеслись и к идее туристического налога, который, по мнению властей Индонезии, должен сократить число прилетающих отдохнуть или пожить какое-то время на острове. Чучмаева считает, что эта сумма в 100 долларов не отпугнет путешественников, которые готовы платить большие суммы.