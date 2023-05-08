Все больше россиян выбирают отдых на Кипре

Оформление кипрской визы для российских туристов составляет 8,5 тысячи рублей.

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Кипр стал одним из самых доступных европейских курортов для россиян весной 2023 года.

К слову, на Кипр теперь можно попасть по новому маршруту, не требующему повторного прохождения границы. Российские путешественники могут попасть на курорт из Москвы с пересадкой в Кувейте, где россиянам не нужно будет получить багаж и снова проходить процедуру регистрации. То есть попасть и российской столицы на Кипр можно будет за 12 часов. Рейсы же будут осуществляться каждые среду и субботу.

Для этого туристам нужно оформить визу заранее, лучше за 4-5 дней. Цены на данное направление примерно такие же, как и в Турции.