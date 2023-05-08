Все больше россиян выбирают отдых на Кипре

Все больше россиян выбирают из доступных европейских курортов Кипр
Оформление кипрской визы для российских туристов составляет 8,5 тысячи рублей.
Кипр стал одним из самых доступных европейских курортов для россиян весной 2023 года.
К слову, на Кипр теперь можно попасть по новому маршруту, не требующему повторного прохождения границы. Российские путешественники могут попасть на курорт из Москвы с пересадкой в Кувейте, где россиянам не нужно будет получить багаж и снова проходить процедуру регистрации. То есть попасть и российской столицы на Кипр можно будет за 12 часов. Рейсы же будут осуществляться каждые среду и субботу.
Для этого туристам нужно оформить визу заранее, лучше за 4-5 дней. Цены на данное направление примерно такие же, как и в Турции.
Россияне по достоинству оценивают кухню Кипра, климат и живописные пляжи с достопримечательностями. Чаще всего путешественники из России предпочитают останавливаться в четырех или пятизвездочных отелях с завтраками. Часто на Кипре проводят отпуск в течение семи дней, что обходится примерно в 200 тысяч рублей, если проживать в гостинице с тремя звездами и режимом «все включено». Отдых в пятизвездочном отеле с завтраками обойдется в большую сумму — 234 тысячи рублей.