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Все больше россиян выбирают из доступных европейских курортов Кипр

Оформление кипрской визы для российских туристов составляет 8,5 тысячи рублей.

Все больше россиян выбирают отдых на Кипре
© Runews24.ru

Кипр стал одним из самых доступных европейских курортов для россиян весной 2023 года.

К слову, на Кипр теперь можно попасть по новому маршруту, не требующему повторного прохождения границы. Российские путешественники могут попасть на курорт из Москвы с пересадкой в Кувейте, где россиянам не нужно будет получить багаж и снова проходить процедуру регистрации. То есть попасть и российской столицы на Кипр можно будет за 12 часов. Рейсы же будут осуществляться каждые среду и субботу.

Для этого туристам нужно оформить визу заранее, лучше за 4-5 дней. Цены на данное направление примерно такие же, как и в Турции.

Россияне по достоинству оценивают кухню Кипра, климат и живописные пляжи с достопримечательностями. Чаще всего путешественники из России предпочитают останавливаться в четырех или пятизвездочных отелях с завтраками. Часто на Кипре проводят отпуск в течение семи дней, что обходится примерно в 200 тысяч рублей, если проживать в гостинице с тремя звездами и режимом «все включено». Отдых в пятизвездочном отеле с завтраками обойдется в большую сумму — 234 тысячи рублей.

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