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Турагенты распродают горящие путевки по системе «все включено» в Турцию, Египет и Абхазию

Путешественникам из Урала активно предлагают путевки «все включено» с 11 по 16 число мая. Речь про Питер, Турцию, Египет и Абхазию.

Турагенты распродают горящие путевки по системе «все включено»
© Runews24.ru

Турагенты продают в этом сезоне путевки в Турцию, Абхазию и Египет по системе «Все включено». Специалисты предлагают путешественникам как можно скорее приобрести билеты по горячей цене с 11 по 16 мая, пока они еще есть в наличии.

Сейчас выгодным направлением из Екатеринбурга считается Турция, Египет, Абхазия и Санкт-Петербург. Например, шесть ночей в Кемере путешественнику обойдется в 41 тысячу рублей.

23 тысячи рублей нужно будет туристу, чтобы добраться до Гудауты в Абхазии и обратно. В билет входит стоимость за питание, проживание и трансфер.

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