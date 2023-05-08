Турагенты распродают горящие путевки по системе «все включено»

Путешественникам из Урала активно предлагают путевки «все включено» с 11 по 16 число мая. Речь про Питер, Турцию, Египет и Абхазию.

© Runews24.ru

Турагенты продают в этом сезоне путевки в Турцию, Абхазию и Египет по системе «Все включено». Специалисты предлагают путешественникам как можно скорее приобрести билеты по горячей цене с 11 по 16 мая, пока они еще есть в наличии.

Сейчас выгодным направлением из Екатеринбурга считается Турция, Египет, Абхазия и Санкт-Петербург. Например, шесть ночей в Кемере путешественнику обойдется в 41 тысячу рублей.