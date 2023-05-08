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Туристы из России удивляют туроператоров выбором мест для отдыха летом 2023 года

Россияне выбирают медицинский туризм и лечение в санаториях. Рост этого направления достиг на 30-40% больше, чем в прошлом в году. Уже сейчас продано 60-65% годовой загрузки санаториев.

Россияне удивляют туроператоров выбором мест для отдыха
© Runews24.ru

Российские туристы в этом году выбирают нетривиальные направления для отдыха, удивляя туроператоров.

Например, резко вырос спрос на санатории с лечением. На данный момент многие российские туристы мечтают попасть на отдых в Дагестане.

А вот Крым сдал позиции и опустился в конец рейтинга из-за напряженной ситуацией и неспокойной обстановкой из-за СВО на Украине.

Россияне стали активно посещать зарубежные страны. Спрос в первом квартале вырос вдвое — на 90%, сообщают в Ассоциации туроператоров России. Количество поездок достигает 2,5 миллиона. Но это все равно ниже на 11%, чем за аналогичный период в 2019 году.

К слову, в основном россияне предпочитают отдыхать в Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ.

После объявления СВО наблюдается значительный рост внутреннего туризма. Также многие туристы хотят изучать Россию из интереса, а не посещать знаменитые курорты из-за престижа.

Зафиксирован рост турпотока в Анапу и Геленджик. Сочи стабильно ожидает большой поток путешественников. А вот Крым немного сдал позиции и примет около пяти миллионов гостей.

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