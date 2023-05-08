В Нижнем Новгороде запущен круиз по городам Золотого кольца

В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца. Как уточнил в своем Нижегородской области Глеб Никитин, теперь у жителей и гостей города появилась возможность совершить путешествие по уникальному маршруту Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород на колесном теплоходе.