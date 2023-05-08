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В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца

В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца. Как уточнил в своем Нижегородской области Глеб Никитин, теперь у жителей и гостей города появилась возможность совершить путешествие по уникальному маршруту Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород на колесном теплоходе.

В Нижнем Новгороде запущен круиз по городам Золотого кольца
© Lenta.ru

По словам Никитина, теплоход «Золотое кольцо» будет ходить по Волге и Оке.

«По сути, это возрождение "Московской кругосветки". Туристы смогут посетить города Золотого кольца, увидеть с воды достопримечательности Москвы, а потом вернуться в Нижний», — отметил глава региона.

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