В Нижнем Новгороде запущен круиз по городам Золотого кольца

В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца
В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца. Как уточнил в своем Нижегородской области Глеб Никитин, теперь у жителей и гостей города появилась возможность совершить путешествие по уникальному маршруту Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород на колесном теплоходе.
По словам Никитина, теплоход «Золотое кольцо» будет ходить по Волге и Оке.
«По сути, это возрождение "Московской кругосветки". Туристы смогут посетить города Золотого кольца, увидеть с воды достопримечательности Москвы, а потом вернуться в Нижний», — отметил глава региона.