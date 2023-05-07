$76.82-1.7984.91-2.09

В Анталье надеются принять больше туристов из России, чем из Германии

Президент турецкой Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Улкай Атмака рассчитывает, что туристы из России займут первое место по числу отдохнувших в Анталье этим летним сезоном.

В Анталье надеются принять больше туристов из России, чем из Германии
© tourdom.ru

Это, по его мнению, станет возможным, если курс рубля к доллару будет более выгодным, пишет издание Sabah.

Но пока по итогам первых 4 месяцев россияне занимают вторую строчку. За этот период в провинцию прилетело почти 394 тыс. россиян, а из Германии прибыло на 14% больше – 446,5 тыс. человек.

К окончанию сезона представители местной туриндустрии рассчитывают принять 3,5 млн человек из РФ. Но европейский рынок «начал выходить на первый план». Растет турпоток из стран Бенилюкса, Скандинавии, Германии и Великобритании. Из последней в прошлом году впервые приехало больше 1 млн туристов, добавил президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каан Кашиф.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обсуждают, осуществятся ли эти планы с учетом выросших цен на туры. Причем сравнивают стоимость отдыха для россиян и для жителей ЕС. Турагент Юлия написала, что девушка из Новосибирска купила турпакет за 1300 евро, а ее сестра из Германии – за 1050 евро в тот же отель. «Думаю, равнозначная цена, если учесть, что из Новосибирска более длительный перелет», – посчитала она.

Елена привела другую историю: ее знакомые из Германии раньше бронировали скромный отель 5* в Конаклы за 1000 евро на 21 день плюс билеты. В сентябре лететь на отдых не планируют, потому что стало дороже. Как альтернативу они попробовали Египет, но в марте. Отель 4* им не понравился, море было холодным, как и вода в бассейне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий