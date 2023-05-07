В Анталье надеются принять больше туристов из России, чем из Германии

Президент турецкой Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Улкай Атмака рассчитывает, что туристы из России займут первое место по числу отдохнувших в Анталье этим летним сезоном.

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Это, по его мнению, станет возможным, если курс рубля к доллару будет более выгодным, пишет издание Sabah.

Но пока по итогам первых 4 месяцев россияне занимают вторую строчку. За этот период в провинцию прилетело почти 394 тыс. россиян, а из Германии прибыло на 14% больше – 446,5 тыс. человек.

К окончанию сезона представители местной туриндустрии рассчитывают принять 3,5 млн человек из РФ. Но европейский рынок «начал выходить на первый план». Растет турпоток из стран Бенилюкса, Скандинавии, Германии и Великобритании. Из последней в прошлом году впервые приехало больше 1 млн туристов, добавил президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каан Кашиф.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обсуждают, осуществятся ли эти планы с учетом выросших цен на туры. Причем сравнивают стоимость отдыха для россиян и для жителей ЕС. Турагент Юлия написала, что девушка из Новосибирска купила турпакет за 1300 евро, а ее сестра из Германии – за 1050 евро в тот же отель. «Думаю, равнозначная цена, если учесть, что из Новосибирска более длительный перелет», – посчитала она.