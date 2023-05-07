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Среди россиян вырос интерес к летним путешествиям на Северный Кавказ: исследование

Россияне стали чаще выбирать Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкалу для отдыха в мае-августе, доля этих направлений среди всех внутренних по РФ с вылетом в этот период выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса для поиска и покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Россияне стали чаще покупать авиабилеты на Северный Кавказ
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По итогам летнего сезона 2022 года в Ассоциации туроператоров России сообщали о том, что спрос на туры в регионы Северного Кавказа вырос на 30-35%.

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