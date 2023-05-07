Россияне стали чаще покупать авиабилеты на Северный Кавказ

Россияне стали чаще выбирать Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкалу для отдыха в мае-августе, доля этих направлений среди всех внутренних по РФ с вылетом в этот период выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса для поиска и покупки авиабилетов «Авиасейлс».