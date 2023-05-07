$76.82-1.7984.91-2.09

Названы самые подешевевшие за год авиамаршруты на лето 2023 года

Специалисты онлайн-сервиса Туту проанализировали данные о билетах, которые были оформлены для перелета с 1 июня по 31 августа по РФ, и выделили 10 направлений с самым заметным за год снижением среднего чека за авиабилет в оба конца.

Названы самые подешевевшие за год авиамаршруты на лето 2023 года
© Runews24

Как выяснилось, данный показатель за 12 месяцев уменьшился с 14 до 30%.

Лидером списка самых подешевевших маршрутов стал Южно-Сахалинск — Хабаровск. Авиапассажиры платят за билет в среднем на 30% меньше, чем минувшим летом, то есть 10,1 тысячи рублей. Примерно на столько же уменьшился средний чек за перелет из Москвы в Самару — до 8,1 тысячи рублей.

На 20% снизились расходы на билеты из столицы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.

Перелет из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск стал дешевле на 16%.

На 14% меньше стоят билеты на самолет, которые летают между Петербургом и Горно-Алтайском, а также Москвой и Пензой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий