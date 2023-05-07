Названы самые подешевевшие за год авиамаршруты на лето 2023 года

Специалисты онлайн-сервиса Туту проанализировали данные о билетах, которые были оформлены для перелета с 1 июня по 31 августа по РФ, и выделили 10 направлений с самым заметным за год снижением среднего чека за авиабилет в оба конца.

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Как выяснилось, данный показатель за 12 месяцев уменьшился с 14 до 30%.

Лидером списка самых подешевевших маршрутов стал Южно-Сахалинск — Хабаровск. Авиапассажиры платят за билет в среднем на 30% меньше, чем минувшим летом, то есть 10,1 тысячи рублей. Примерно на столько же уменьшился средний чек за перелет из Москвы в Самару — до 8,1 тысячи рублей.

На 20% снизились расходы на билеты из столицы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.

Перелет из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск стал дешевле на 16%.