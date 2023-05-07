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Названы самые подешевевшие авиамаршруты

Названы авианаправления, по которым в России летом 2023 года стало дешевле улететь. Исследование проводили специалисты сервиса Туту.

Названы самые подешевевшие авиамаршруты
© unsplash.com

Так, в летние месяцы этого года серьезнее всего подешевели направления: Южно-Сахалинск — Хабаровск, Москва – Самара. Авиабилеты по этим маршрутам упали в цене на 30 процентов.

На 20 процентов снилась стоимость авиабилетов из Москвы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.

На 16 процентов подешевели авиабилеты из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск.

Ранее «СП» писала о том, что эксперт отметила, что в этом году санкционные угрозы для рубля значительно ниже, чем годом ранее.

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