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По прибытии из-за рубежа туристы должны заполнить анкету, несмотря на окончание пандемии

После появления новости о прекращении пандемии COVID-19 в редакцию TourDom.ru поступают вопросы: надо ли по-прежнему заполнять специальную анкету прибывающего из-за рубежа на Госуслугах, и если да, то когда это правило отменят?

По прибытии из-за рубежа туристы должны заполнить анкету
© Tourdom.ru

На горячей линии Роспотребнадзора города Москвы корреспонденту TourDom.ru пояснили, что россияне, вернувшиеся на родину из заграничной поездки, как и раньше, должны внести сведения о себе в электронную анкету на портале Госуслуг. Необходимо указать адрес фактического проживания в ближайшие 3 недели, ответить на вопросы о контактах с людьми с симптомами инфекционных заболеваний.

Пассажиры могут также заполнить бумажный опросный лист, выданный в самолете, и сдать его сотрудникам аэропорта. Однако при этом заполнить форму на Госуслугах все равно придется.

Сотрудник горячей линии добавил, что за невыполнение этого требования Роспотребнадзора предусмотрен штраф, но сообщить его размер не смог.

На вопрос, почему заполнение анкеты остается обязательным, специалист ответил, что регламент принят в связи с эпидобстановкой в разных странах и регионах нашей страны.

«Когда анкету отменят – такой информации у нас нет. Этот вопрос регулирует Министерство здравоохранения».

Требование касается россиян старше 14 лет. Информация о детях младше этого возраста вносится в анкету одного из родителей.

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