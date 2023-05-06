"Аэрофлот" запускает новые рейсы в Турцию
Стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июня планирует запустить новые рейсы в турецкий город Адана. Об этом сообщает ТАСС.
В сообщение также сказано, что рейсы будут выполняться из терминала С аэропорта «Шереметьево». Всего будет три полета в неделю - во вторник, четверг и воскресене.
Самолеты "Аэрофлота" из "Шереметево" уже летают в Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталью и Измир, таким образом Адана станет шестым городом. Кроме Москвы, прямые рейсы в Турцию выполняются еще из восьми регионов страны.