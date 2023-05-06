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"Аэрофлот" запускает новые рейсы в Турцию

Стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июня планирует запустить новые рейсы в турецкий город Адана. Об этом сообщает ТАСС.

"Аэрофлот" запускает новые рейсы в Турцию
© PxHere

В сообщение также сказано, что рейсы будут выполняться из терминала С аэропорта «Шереметьево». Всего будет три полета в неделю - во вторник, четверг и воскресене.

Самолеты "Аэрофлота" из "Шереметево" уже летают в Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталью и Измир, таким образом Адана станет шестым городом. Кроме Москвы, прямые рейсы в Турцию выполняются еще из восьми регионов страны.

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