С Бали депортировали 27 россиян с начала года

Иммиграционные власти Бали депортировали из Индонезии 101 иностранца за последние четыре месяца, сообщило издание The Star со ссылкой на региональное управление Министерства юстиции и прав человека. Среди них – 27 россиян, всего же за нарушение законов высланы граждане 31 страны.

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Глава Балийского офиса Ангиат Напитупулу уточнил, что за весь прошлый год с тропического острова было депортировано всего 194 человека. В январе – апреле иммиграционная служба усилила надзор за иностранцами на фоне роста жалоб на плохое поведение со стороны туристов. В марте местные власти провели серию спецопераций, в которых участвовали сотни полицейских, представители агентства по трудоустройству, налоговой инспекции и других госорганов.

Оперативно реагировать на правонарушения позволили сообщения активистов в соцсетях. В качестве недавнего примера было приведено задержание троих российских граждан за непозволительное с точки зрения местных традиций поведение в храме Пенгубенган, видео о котором стало вирусным. Редакция «ТурДома» писала об этом инциденте.