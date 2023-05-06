Россияне вышли на второе место по количеству туристов в Дубае

В ОАЭ решили поразить туристическое сообщество своими планами: принять 40 млн туристов к 2030 году. Такое заявление сделал Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай, во время посещения выставки Arabian Travel Market 2023, передает издание Hotelier.

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Фактически поставлена задача удвоить поток туристов в страну в течение 7 лет. Согласно отчету Департамента экономики и туризма Дубая только этот эмират в 2022 году посетили 14,4 млн иностранцев, а еще гостей принимали Рас-эль-Хайма, Шарджа, Абу-Даби, Фуджейра и Аджман. В частности, в Дубае побывали 758 тыс. россиян, а в целом в ОАЭ отдохнули, по оценкам турсообщества, примерно 1,1 млн наших соотечественников.

Оптимизм властей страны основан на быстром восстановлении туризма после пандемии. Дубай в январе – марте нынешнего года принял 4,67 млн туристов, что уже больше уровня первого квартала 2019-го. Вклад России – 358 тыс. человек – увеличение на 89% к прошлому году и в полтора раза к доковидному уровню. По количеству иностранных посетителей в эмирате россиян опережает только Индия.

Глава правительства считает туристический сектор ключевой движущей силой программы экономического роста ОАЭ. Ожидается, что его вклад в ВВП достигнет 123 млрд долларов к 2030 году, что в 3,5 раза больше прошлогоднего. Цель предполагается достичь за счет повышения качества в индустрии туризма и развития международных партнерских отношений.

Главной сенсацией на Arabian Travel Market назвали рекордный спрос из России: бронирований на июнь – сентябрь больше, чем когда-либо. Среди причин интереса россиян – подорожание отелей в Турции: туристы находят в ОАЭ дешевые и качественные варианты для отпуска.

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