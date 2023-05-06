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Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов по России и в Турцию до 12 мая

Туроператор "Аэрофлот" анонсировал майскую распродажу билетов. Среди маршрутов оказались и авиарейсы на турецкие курорты, включая Измир, а также поездки "комфорт-классом" в Анталию, пишет "Турпром".

Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов по России и в Турцию
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Распродажу продлят до 12 мая. Можно будет купить билеты в обе стороны как по России, так и за границу по 31 мая включительно.

На некоторые рейсы обещаны скидки.

По РФ будет скидка на авиабилеты эконом-класса из Москвы в Санкт-Петербург — за 2 600 в одну сторону или за 3 900 туда и обратно.

"А также в предложениях Екатеринбург 3.6 тыс. за туда-обратно, Тюмень за 5.6 тыс. туда-обратно и Новосибирск за 12 тыс.".

Добраться в "экономе" рейсами "Аэрофлота" в Измир можно будет за сумму чуть более 20 000 в оба конца. Билет в Анталию можно купить за 42 000 рублей и в Пекин за почти 90 000 рублей.

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