Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов по России и в Турцию

Туроператор "Аэрофлот" анонсировал майскую распродажу билетов. Среди маршрутов оказались и авиарейсы на турецкие курорты, включая Измир, а также поездки "комфорт-классом" в Анталию, пишет "Турпром".

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Распродажу продлят до 12 мая. Можно будет купить билеты в обе стороны как по России, так и за границу по 31 мая включительно.

На некоторые рейсы обещаны скидки.

По РФ будет скидка на авиабилеты эконом-класса из Москвы в Санкт-Петербург — за 2 600 в одну сторону или за 3 900 туда и обратно.

"А также в предложениях Екатеринбург 3.6 тыс. за туда-обратно, Тюмень за 5.6 тыс. туда-обратно и Новосибирск за 12 тыс.".