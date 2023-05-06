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Дания перестала принимать на визы пятилетние загранпаспорта РФ

Генконсульство Италии в Москве подтвердило, что Дания перестала принимать на визы российские загранпаспорта с 5-летним сроком действия, так называемые паспорта старого типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дания перестала принимать на визы пятилетние загранпаспорта РФ
© TourDom

В дипведомстве Италии пояснили, что российские граждане могут сдавать в итальянские визовые центры для оформления виз любые загранпаспорта, в том числе и старого типа. Однако въезжать с таким документом россияне смогут во все шенгенские страны, кроме Дании. Страна не пускает россиян с небиометрическим паспортом.

Поэтому, как пояснил представитель дипведомства Италии, в консульстве при оформлении визы в паспорт старого образца, могут поставить отметку «минус Дания» – «-DK», имея в виду запрет на въезд в эту страну.

В то же время официальных заявлений от властей и консульства Дании об отказе в приеме небиометрических документов не поступало.

15 ноября 2022 года визовые центры Италии перестали принимать у российских туристов загранпаспорта с 5-летним сроком действия. О причинах изменений правил консульства не сообщили, не было и официальной информации. Как прокомментировали РИА «Новости» в дипмиссии Италии, документы старого образца не признавали «из-за недопонимания».

Через 3 дня, 18 ноября, на сайте компании VMS, уполномоченной генконсульством Италии, появилось объявление, что визовые центры продолжат ставить визы в «пятилетние» паспорта. Таким образом, сейчас ограничений по сдаче документов в дипмиссии Италии нет.

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