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Минтранс предложил не допускать за рубеж авиакомпании с долей их внутренних рейсов менее 70%

Минтранс РФ подготовил редакцию приказа о порядке допуска авиакомпаний к осуществлению международных рейсов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс предложил не допускать за рубеж авиакомпании с долей их внутренних рейсов менее 70%
© Газета.Ru

"Уполномоченный орган отказывает в предоставлении государственной услуги [если] объем перевозок по внутренним воздушным линиям меньше 70% от общего количества перевезенных пассажиров авиакомпании на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения заседания межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок", - говорится в тексте.

Минтранс также предложил ввести пятибалльную систему оценки объемов перевозок авиакомпаний по внутренним воздушным линиям, согласно которой ноль баллов получает компания с 70-75% объема внутренних рейсов, а пять баллов - с долей 96-100%. Механизм распределения допусков на зарубежные рейсы с учетом внутренних рейсов ввели летом 2022 года.

В апреле Минтранс сообщал, что российские авиакомпании в первом квартале этого года увеличили перевозки на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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