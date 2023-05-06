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Россиянам объяснили ограничения в выданных шенгенских визах

Обладатели небиометрических загранпаспортов могут столкнуться с ограничениями на въезд. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генконсульство Италии.

Названа страна, которая не примет россиян с небиометическими паспортами
© Unsplash

Если у человека небиометрический паспорт, то в выданной шенгенской визе может стоять отметка "минус Дания". Как пояснили в генконсульстве Италии, это связано с тем, что данная страна не принимает небиометрические паспорта. Однако в другие страны с таким паспортом вполне можно попасть.

Напомним, что ранее и Италия отказывалась принимать небиометрические паспорта к рассмотрению на выдачу визы, но с 18 ноября 2022 года визовый центр Италии в России вновь рабтает с такими паспортами.

Чек-лист: какие документы нужны для оформления шенгенской визы

Ранее эксперт дал советы по получению шенгенской визы.

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