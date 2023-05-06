Названа страна, которая не примет россиян с небиометическими паспортами

Обладатели небиометрических загранпаспортов могут столкнуться с ограничениями на въезд. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генконсульство Италии.

Если у человека небиометрический паспорт, то в выданной шенгенской визе может стоять отметка "минус Дания". Как пояснили в генконсульстве Италии, это связано с тем, что данная страна не принимает небиометрические паспорта. Однако в другие страны с таким паспортом вполне можно попасть.