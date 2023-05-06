Турция и Египет уже не те

Турция — традиционно одно из самых популярных направлений, несмотря на старт сезона и не прогретую в мае воду. А в этом году появились специальные предложения еще и на Эгейское побережье, так как ранее отели были не полностью загружены. При этом появилось больше авиаперевозок — сейчас решением авиационных властей эта квота увеличена на 50% по сравнению с прошлым годом.

© BFM.RU

Стоимость Турции в этом году выросла на 30% по сравнению с 2022 годом. С одной стороны, как раз в марте-апреле и частично в мае прошлого года было ограничено воздушное сообщение и не было такого количества рейсов. В этом году полетная программа осуществляется из 18 городов РФ в пять городов Турецкой Республики. Летают пять турецких и 11 российских авиакомпаний.

Видео дня

С другой стороны, сейчас на стоимость влияет изменившийся курс валюты, который повысился на 30% за последний квартал. Из-за этого цены на поездки тоже поползли вверх.

В прошлом году средний чек на Турцию был в районе 170 тысяч рублей на двоих с учетом авиаперелета на неделю. И хотя сейчас цены ниже, чем в пиковый сезон июля-августа, но они уже составляют 220-250 тысяч рублей. А по премиальным гостиницам средний чек еще выше — от 350- 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о планах открытия паромной переправы между Сочи и турецким Трабзоном. Однако Ассоциация туроператоров России так и не получила заявки на эти рейсы от турецкой стороны. Впрочем, даже если переправа откроется, доля ее перевозок в сравнении с общим турпотоком в Турцию ничтожно мала, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии «Выборы никак не отразились на текущих продажах и путешествиях. Есть, мы знаем, определенные опасения и заявления, но это пока только предположения. Турция сейчас показывает положительную динамику. В прошлом году в Турции отдохнуло 5 млн 200 тысяч человек. В этом году, наверное, будет больший результат. Но здесь очень важны цены на путешествие, включая гостиницу и авиаперелет».

Египет в этом году не оправдал ожиданий по количеству продаж, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. В сознании массового потребителя этот курорт по-прежнему ассоциируется с недорогим отдыхом на теплом море. И если море осталось таким же теплым, то цены на путевки резко выросли. Подорожал перелет, поскольку нет чартеров, а есть только регулярка. Наземное обслуживание тоже стало недешевым.

В Египте стали лучше следить за гостиничными стандартами качества. После ковида страна стала очень популярна на европейском рынке, и это отражается на ценах. Если раньше российские туроператоры имели преференции из-за больших объемов турпотока, заранее выкупали блоки мест, то сейчас эти объемы схлопнулись. Рисковать, чтобы получить лучшие цены, никто из компаний сейчас не готов. Недельный тур на побережье на двоих — 300-400 тысяч рублей. Не дешевле, чем Шри-Ланка, Гоа и ОАЭ. Продолжает Дмитрий Арутюнов:

Дмитрий Арутюнов основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» «Стоимость Египта приблизилась, а иногда даже опережает стоимость отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, куда есть большая вариативность перелета: Дубай, Абу-Даби и Шарджа. По объему туристов Россия впервые в истории вышла на уверенное второе место по итогам первого квартала этого года, уступая Индии. При этом в Эмиратах больший выбор занятий, кроме прекрасного моря. Поэтому Египет, к сожалению, проигрывает по всем статьям. И майские праздники еще раз это подтвердили».