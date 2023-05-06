В Германии туристам стал доступен проездной за 49 евро в месяц

Недавно выпущенный билет ― Deutschlandticket ― призван сделать общественный транспорт более привлекательным и обеспечить финансовую поддержку пользователям в условиях резкого роста цен.

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Билет действительно стоит 49 евро в месяц, а доступен он в виде цифровой подписки, которую можно отменить по окончании каждого месяца.

Туристы, особенно с ограниченным бюджетом, которые планируют посетить Германию и добраться до разных уголков страны, могут приобрести этот проездной за 49 евро, а затем отменить подписку, когда соберутся покинуть Германию.

Билет продлевается автоматически, поэтому необходимо убедиться, что подписка точно отменена, иначе неизбежно будет списана сумма за следующий месяц.

Все иностранные туристы, купившие новый проездной, смогут пользоваться им в автобусах и поездах, курсирующих на короткие и средние расстояния. А вот для поездок на дальние расстояния и в вагонах первого класса придется покупать отдельный «обычный» билет.

В Германии великое множество увлекательных туристических мест и достопримечательностей, и теперь путешествие из одной части страны в другую стало проще и намного дешевле.