В некоторых отелях Сочи на июль уже нет свободных мест

Туроператоры и турагенты отмечают высокий интерес к отдыху в Сочи в июле-августе: «Спрос на гостиницы 4–5* и на санатории просто ажиотажный. На многие даты мест уже не найти».

Такая картина вполне предсказуема. «По сути, самое удобное место отдыха на побережье в этом году – это Сочи, потому что ни крымский, ни анапский, ни геленджикский, ни даже краснодарский аэропорты не работают», – отмечает руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко.

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Тем не менее свободные комнаты в отелях разного уровня обнаружить можно. «Открыла сейчас период с 16 по 30 июля, практически везде есть различные категории номеров. Дефицит наблюдаем только в санаториях, но и там пока ещё можно найти места, не во всех, конечно», – сообщила коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах.

Редакция выяснила, по какой цене и в каких отелях можно отдохнуть в июле на популярном курорте Краснодарского края.

С 8 по 15 июля двухместный номер в популярном отеле «Бархатные сезоны» 3* («Екатерининский квартал») обойдется в 63 тыс. руб. Семь ночей в гостинице «Магнолия» 3* в центре Сочи на этот же период можно забронировать еще дешевле, за 51 тыс. руб. Неделя в «Сочи Парк Отеле» предлагается за 88 тыс. руб.

Среди известных четырехзвездочных объектов можно выбрать «Гранд Отель Жемчужина» за 133 тыс. руб. за неделю на полупансионе или «Бридж Резорт» за 220 тыс. с завтраками.

Доступны и «пятерки». Так, с 8 июля можно за 110 тыс. руб. отдохнуть неделю в «Rixos Красная Поляна» в горах или за 315 тыс. в Radisson Collection Paradise в районе Адлера.

Гораздо сложнее найти свободные места в оздоровительных комплексах. Например, в санатории «Светлана» 3* в июле можно оздоровиться в течение недели за 100 тыс. руб., а вот с 7 по 20 августа все номера уже распроданы.

Полностью загружена в период с 8 по 15 июля также трехзвездочная здравница «Знание» в Адлере. Нет доступных номеров в популярном курортном комплексе «Аквалоо».