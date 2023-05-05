Массовый туризм на Бали под угрозой?

Туристы власти Бали утомили. Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер сетует на то, что приезжие, особенно русскоговорящие, систематически нарушают правила пребывания в его вотчине. Причем сетует уже не в первый раз. Основные претензии: туристы остаются после истечения срока виз, отнимают работу у местных, создавая для себя целые деревни, а еще не уважают местные традиции и ведут себя разнузданно. «Хватит это терпеть!» — сказал губернатор и предложил ввести квоты для гостей. В частности, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд.

© BFM.RU

Но это пока только заявление. Причем одного конкретного человека. А это очень важно, отмечает живущий на Бали СЕО компании-застройщика 2bridge и вице-президент ассоциации Sage, которая представляет интересы бизнеса перед государством, Антон Занимонец:

Видео дня

Антон Занимонец СЕО компании-застройщика 2bridge и вице-президент ассоциации Sage «Очень важно понимать, что Индонезия — это демократия, которую можно определить как систему, где власти нет ни у кого. Власть здесь равномерно размазана между огромным количеством разных ассоциаций, департаментов, государственных учреждений. Поэтому то, что говорит Ваян Костер, возможно, в сознании русского человека может означать, что, раз губернатор что-то сказал, значит, так и будет, потому что до этого уже было что-то согласовано, и он это сообщил медиа. В Индонезии воспринимать это надо совершенно иначе: есть некий губернатор, который политик, и он довольно тонко чувствует настроения местных балийцев. Ваян Костер сказал то, что, возможно, хотела бы слышать эта аудитория, потому что скоро выборы».

Ранее губернатор Костер уже предлагал запретить сдавать туристам в аренду байки. Но дальше слов дело не пошло. Людей на Бали сейчас действительно много. Местные действительно нервничают из-за того, что приехавшие ведут себя неподобающим образом и частично отбирают у них работу. Но, с другой стороны, эти же экспаты дают местным деньги — за аренду жилья, байков и так далее.

Инициатива о квотах для туристов если и будет рассматриваться, то точно с учетом мнения министерства туризма страны. А там деньги считают. И даже если какие-то квоты введут, обычных туристов, приезжающих на остров в отпуск, они не коснутся, уверен директор туристической компании Bali Discount Роман:

Роман директор туристической компании Bali Discount «Если и введут такую меру, это будет касаться только тех, кто, например, летит по бизнес-визе, которая оформляется заранее. Она долгосрочная: изначально на два месяца, но с возможностью продления выходит шесть месяцев. Обычно люди, кто прилетает на долгий срок — на зимовку или дольше, — чаще всего оформляют эти визы. Скорее всего, будет их касаться, чтобы уменьшить количество постоянно проживающих [туристов]. А «пакетных» туристов, я думаю, это не коснется. Иначе от этого туризм очень сильно пострадает, потому что мало кто, особенно после коронавирусных времен, планирует сильно заранее свой отпуск».