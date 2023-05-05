Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

После майских праздников цены на туры в Египет упадут. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

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«С 10 мая заканчивается весенний пик спроса на отдых и у местных туристов, и у россиян», – заявили в АТОР. Для Египта лето традиционно является невысоким сезоном, поэтому отельеры делают скидки туристам. Эта практика сохранится и в 2023 году, считают в компании Space Travel. С середины мая по август в египетских отелях ожидается сезонное снижение цен, в это же время появляются выгодные акции и предложения.

Как рассказали специалисты PAC Group, чаще всего речь идет о повышении уровня номеров, бесплатном проживании для детей, бесплатных трансферах и других услугах. При этом в мае и в июне в Египте довольно комфортная погода, сильной жары в это время не бывает, а влажность остается низкой.