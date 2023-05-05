Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет
После майских праздников цены на туры в Египет упадут. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
«С 10 мая заканчивается весенний пик спроса на отдых и у местных туристов, и у россиян», – заявили в АТОР. Для Египта лето традиционно является невысоким сезоном, поэтому отельеры делают скидки туристам. Эта практика сохранится и в 2023 году, считают в компании Space Travel. С середины мая по август в египетских отелях ожидается сезонное снижение цен, в это же время появляются выгодные акции и предложения.
Как рассказали специалисты PAC Group, чаще всего речь идет о повышении уровня номеров, бесплатном проживании для детей, бесплатных трансферах и других услугах. При этом в мае и в июне в Египте довольно комфортная погода, сильной жары в это время не бывает, а влажность остается низкой.
Получить скидку в размере от 10 до 25 % на тур в Египет россияне могут с 11 мая. Хотя средний уровень снижения цен остается на уровне 10-15 %, на некоторые предложения скидки достигают 60 %. Ранее «ФедералПресс» писал, что названы цены самых дорогих авианаправлений на майские праздники. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / globallookpress.com