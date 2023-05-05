В авиакомпании «Победа» началась распродажа 50 тысяч билетов

Российская авиакомпания «Победа» заявила о начале масштабной распродажи 50 тыс. билетов стоимостью от 999 руб. по 170 популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям.

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Акция, стартовавшая 5 мая, распространится на перелеты в период с 10 по 31 мая 2023 г.

В указанный период жители России смогут приобрести авиабилеты по следующим направлениям: Санкт-Петербург, Мурманск, Владикавказ, Сочи, Саратов, Калининград, Уфа, Оренбург, Минск, Стамбул, Анталья, Самарканд, Гюмри с отправлением из Москвы, а также из других российских городов.