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В Домодедово опровергли информацию о дронах возле аэропорта

В Домодедово опровергли информацию о появившихся возле аэропорта дронах, про которых ранее писал ряд Telegram-каналов. Об этом РИА Новости сообщил представитель воздушной гавани.

В Домодедово опровергли информацию о дронах возле аэропорта
© Лента.ру

«Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что неизвестный беспилотный летательный аппарат якобы заметили в небе над аэропортом Домодедово. Там добавили, что дрон зафиксировали во время посадки самолета белорусской авиакомпании «Белавия».

В ночь на 7 мая в небе над Внуково обнаружили неизвестный дрон. Квадрокоптер увидели сотрудники авиационной безопасности аэропорта.

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