«Аэрофлот» откроет рейсы из Москвы по новому турецкому маршруту

С 8 июня «Аэрофлот» начнет летать в турецкий город Адана регулярными прямыми рейсами. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Вылеты SU 2152 запланированы с периодичностью 3 раза в неделю – по воскресеньям, вторникам и четвергам. Аэробус А-320 по расписанию отправится из Шереметьево (терминал С) в 07:50 и прибудет в Турцию в 13 часов по местному времени. Пассажиры проведут в воздухе около 5 часов. Обратно самолет вылетит в 14 часов и приземлится в Москве в 18:55.

Рейсы уже появились в расписании на сайте «Аэрофлота», однако билетов в продаже пока нет.

Адана – один из крупных городов Турции (с населением 1,8 млн человек), который может быть интересен для туристических и бизнес-поездок. В регионе находятся исторические достопримечательности времен Древнего Рима и Византии. Здесь расположены, в частности, знаменитый каменный мост древнеримского периода Ташкёпрю, византийская крепость Анаварза, мусульманская святыня – мечеть Сабанджи, виадук Варда, итальянский католический собор. Любители активного отдыха могут совершить экскурсии к природным объектам.

В 70 км от Аданы находится крупный морской порт Мерсин. По словам одного из турагентов, проживающих в Турции, в городе сейчас наблюдается бум покупки недвижимости со стороны российских граждан. Поэтому рейсы в Адану могут заинтересовать, скорее, самостоятельных путешественников.