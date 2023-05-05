$76.82-1.7984.91-2.09

«Аэрофлот» откроет рейсы из Москвы по новому турецкому маршруту

С 8 июня «Аэрофлот» начнет летать в турецкий город Адана регулярными прямыми рейсами. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» откроет рейсы из Москвы по новому турецкому маршруту
© TourDom

Вылеты SU 2152 запланированы с периодичностью 3 раза в неделю – по воскресеньям, вторникам и четвергам. Аэробус А-320 по расписанию отправится из Шереметьево (терминал С) в 07:50 и прибудет в Турцию в 13 часов по местному времени. Пассажиры проведут в воздухе около 5 часов. Обратно самолет вылетит в 14 часов и приземлится в Москве в 18:55.

Рейсы уже появились в расписании на сайте «Аэрофлота», однако билетов в продаже пока нет.

Адана – один из крупных городов Турции (с населением 1,8 млн человек), который может быть интересен для туристических и бизнес-поездок. В регионе находятся исторические достопримечательности времен Древнего Рима и Византии. Здесь расположены, в частности, знаменитый каменный мост древнеримского периода Ташкёпрю, византийская крепость Анаварза, мусульманская святыня – мечеть Сабанджи, виадук Варда, итальянский католический собор. Любители активного отдыха могут совершить экскурсии к природным объектам.

В 70 км от Аданы находится крупный морской порт Мерсин. По словам одного из турагентов, проживающих в Турции, в городе сейчас наблюдается бум покупки недвижимости со стороны российских граждан. Поэтому рейсы в Адану могут заинтересовать, скорее, самостоятельных путешественников.

Отметим, Адана – уже шестой турецкий маршрут «Аэрофлота» с вылетом из Москвы. Авиакомпания в летнем расписании также выполняет рейсы из Шереметьево в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум и Измир.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий