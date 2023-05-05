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РЖД заморозил цены на горстку оставшихся билетов на майские южные поезда

РЖД реагирует на проблемы, возникающие у пассажиров, со стремительностью, свойственной своим же поездам – перевозчик заморозил цены на билеты в купе на южные поезда в майские праздники. Идея хорошая, вот только решение было принято примерно за 10 часов до наступления этого самого длинного майского уик-энда. А на официальных ресурсах монополиста это окрестили оперативным ответом на вызовы.

РЖД заморозил цены на горстку оставшихся билетов на майские южные поезда
© TourDom

Речь идёт о заморозке цен на все рейсы в Адлер, Анапу, Кисловодск, Минеральные Воды и Новороссийск. На них был отмечен самый высокий спрос. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест.

Чтобы провести майские праздники на юге, добираться до него поездом нужно было сегодня. И те, кто это хотел сделать, планировал поездку в динамическом ценообразовании. В системе бронирования на ближайшие дни осталось крайне мало билетов. Есть всего несколько шансов уехать на оставшихся верхних полках завтра утром. Сейчас ценник на купе из Москвы до Анапы и Минеральных Вод начинаются от 6400, до Новороссийска и Кисловодска – от 6800, до Адлера – от 6 000.

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