РЖД заморозил цены на горстку оставшихся билетов на майские южные поезда

РЖД реагирует на проблемы, возникающие у пассажиров, со стремительностью, свойственной своим же поездам – перевозчик заморозил цены на билеты в купе на южные поезда в майские праздники. Идея хорошая, вот только решение было принято примерно за 10 часов до наступления этого самого длинного майского уик-энда. А на официальных ресурсах монополиста это окрестили оперативным ответом на вызовы.

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Речь идёт о заморозке цен на все рейсы в Адлер, Анапу, Кисловодск, Минеральные Воды и Новороссийск. На них был отмечен самый высокий спрос. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест.