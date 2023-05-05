$78.61-0.6987.00-0.58

Туристам станет проще попасть в Крым летом

Россиянам станет проще попасть в Крым — отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще двух поездов на лето. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Туристам станет проще попасть в Крым летом
© Lenta.ru

Дополнительные составы будут запущены из Москвы в Феодосию с 26 мая до конца сентября 2023 года. «Два поезда — одноэтажный и двухэтажный — будут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между этими городами», — говорится в публикации.

Уточняется, что составы будут отправляться из Москвы в 14:50 и прибывать в Крым на следующий день в 18:05. Из Феодосии они будут уходить в 22:00 и прибывать в Москву через день в 4:00.

По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма они делают остановки на станциях Керчь Южная — Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка. Билеты россияне могут приобрести в кассах и на сайте компании с 5 мая, глубина бронирования — не более 45 суток.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий