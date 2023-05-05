Туристам станет проще попасть в Крым летом

Россиянам станет проще попасть в Крым — отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще двух поездов на лето. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

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Дополнительные составы будут запущены из Москвы в Феодосию с 26 мая до конца сентября 2023 года. «Два поезда — одноэтажный и двухэтажный — будут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между этими городами», — говорится в публикации.

Уточняется, что составы будут отправляться из Москвы в 14:50 и прибывать в Крым на следующий день в 18:05. Из Феодосии они будут уходить в 22:00 и прибывать в Москву через день в 4:00.