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Авиакомпания «Победа» начнет кормить пассажиров

Авиакомпания «Победа» летом планирует начать продавать пассажирам питание у выхода на посадку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания «Победа» начнет кормить пассажиров
© Ura.Ru

«Это долгожданная услуга для наших клиентов. Мы рады сделать перелеты „Победой“ еще комфортнее и приятнее. Для этого мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда отличного качества, которые путешественники смогут забрать с собой при выходе на посадку и съесть во время полета», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Услуга будет предоставляться за дополнительную плату. Цены пока находятся в разработке. Предполагается, что блюда будут готовиться за 1-1,5 часа до вылета.

«Победа» — российский лоукостер. Компания стремится максимально снизить цены на билеты, поэтому в перечне ее услуг никогда не было питания. Кроме того, авиакомпания не раз была замешана в скандалах. Так, в марте «Победа» не допустила на борт инвалида из-за нестандартного аккумулятора его кресла, передает телеканал 360.

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