Авиакомпания «Победа» начнет кормить пассажиров

«Это долгожданная услуга для наших клиентов. Мы рады сделать перелеты „Победой“ еще комфортнее и приятнее. Для этого мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда отличного качества, которые путешественники смогут забрать с собой при выходе на посадку и съесть во время полета», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.