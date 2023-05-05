Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма

Губернатор Бали Вайан Костер хочет предложить отказаться от массового туризма на остров на 100 лет. Об этом пишет индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.

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— Отсутствие массового туризма и система туристических квот — это наше будущее в ближайшие 100 лет, — сказал он.

Уточняется, что такое решение связано с регулярными нарушениями и неуважением к местным традициям со стороны иностранных туристов. По мнению губернатора, если массовый иностранный туризм продолжится на острове, то увеличится число нелегального бизнеса, передает агентство.

В последнее время ряд государств начали ужесточать правила пребывания для российских граждан в стране: например, подобные меры ввели Индонезия и Таиланд. В будущем количество стран, присоединившихся к ограничениям, может увеличиться. Эксперт по туризму Николай Мельник объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.