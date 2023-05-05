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Участники художественного конкурса о туризме назвали идеальное место для отдыха в России

Курорты Краснодарского края были выбраны 20 процентами участников конкурса юных художников «Место в России, где я мечтаю побывать».

Участники конкурса о туризме назвали идеальное место для отдыха в РФ
© Runews24.ru

Об этом сообщает сайт администрации Губернатора Кубани. Известно, что победители конкурса вместе с родителями смогут посетить место, которое они изобразили на своих конкурсных работах.

Чаще всего юные художники рисовали — пляжи Анапы, Сочи парк, Морской вокзал, горнолыжные курорты и река Псекупс. Конкурс юных художников «Место в России, где я мечтаю побывать» был организован Национальным туроператором «Алеан» к своему 30-летию.

Всего было подано 650 заявок со всей России, из них 125 участников выразили свое желание посетить Краснодарский край. Итоговые результаты будут объявлены 1 июня.

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