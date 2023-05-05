В Крыму наблюдается снижение турпотока

Стало известно, что происходит в этом сезоне с турпотоком в Крыму.

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Как оказалось, число желающих увидеть и посетить российский полуостров стало гораздо меньше.

По информации издания «Ъ», путешественники боятся посещать Крым из-за опасной обстановки и расположенной рядом зоной СВО. Еще одной важной проблемой является транспортная недоступность полуострова, так как досмотры на Крымском мосту длятся долгое время.

Если верить данным сервиса «Гранд Сервис Экспресс» на 24 апреля, то в Крым на майские праздники было продано 89,4 тысячи билетов. Это на 18,5%, чем было в 2022 году. Однако снижение интереса к полуострову началось еще в прошлом году. Многие туристы выбирают другие направления, более безопасные, например, Абхазия или Сочи.

По словам гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в 2022 году количество брони снизилось вдвое, но и в 2023 году негативная тенденция продолжает сохраняться. Спрос снизился еще на 37%.