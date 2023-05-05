Венесуэла отменила последние ограничения на въезд для туристов

C 4 мая Венесуэла отменяет ковидные требования к туристам, прилетающим в страну на международных рейсах. Отныне они не должны предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом говорится в пресс-релизе Национального института гражданской авиации республики.