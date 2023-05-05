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Венесуэла отменила последние ограничения на въезд для туристов

C 4 мая Венесуэла отменяет ковидные требования к туристам, прилетающим в страну на международных рейсах. Отныне они не должны предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом говорится в пресс-релизе Национального института гражданской авиации республики.

Венесуэла отменила последние ограничения на въезд для туристов
© TourDom

Соответствующее уведомление институт разослал авиакомпаниям. Оно вступило в силу в связи с отменой биопротокола безопасности.

«Возобновлено использование формы регистрации пассажиров. Авиакомпании обязаны предоставлять ее пассажирам, прибывающим в страну международными рейсами», – говорится в пресс-релизе.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 1 мая опубликовала эту информацию на карте ковидных требований для въезда в Венесуэлу.

«28 апреля 2023 года отменены правила въезда в связи с COVID-19», – говорится на сайте организации.

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