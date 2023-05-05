"Аэрофлот" будет выполнять 15 рейсов из Москвы в Калининград ежедневно

"Группа "Аэрофлот" в период летнего сезона предлагает гостям и жителям Калининградской области высокую частоту полетов из Москвы и Санкт-Петербурга. Общее количество рейсов с июня по начало сентября составит более 160 вылетов в неделю. В этот период авиакомпании группы "Аэрофлот" ежесуточно будут выполнять до 15 рейсов между Москвой и Калининградом: до девяти рейсов будет выполнять "Аэрофлот", до пяти - "Победа", один - "Россия". Общая частота полетов за неделю составит до 105 вылетов", - отмечается в сообщении.