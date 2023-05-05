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Группа "Аэрофлот" летом будет выполнять 15 рейсов из Москвы в Калининград ежедневно

Группа "Аэрофлот" летом этого года будет выполнять более 160 рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом говорится в сообщении авиакомпании. При этом из Москвы планируется выполнять 105 рейсов в неделю, из Петербурга - почти 60.

"Аэрофлот" будет выполнять 15 рейсов из Москвы в Калининград ежедневно
© Unsplash.com

"Группа "Аэрофлот" в период летнего сезона предлагает гостям и жителям Калининградской области высокую частоту полетов из Москвы и Санкт-Петербурга. Общее количество рейсов с июня по начало сентября составит более 160 вылетов в неделю. В этот период авиакомпании группы "Аэрофлот" ежесуточно будут выполнять до 15 рейсов между Москвой и Калининградом: до девяти рейсов будет выполнять "Аэрофлот", до пяти - "Победа", один - "Россия". Общая частота полетов за неделю составит до 105 вылетов", - отмечается в сообщении.

Между Санкт-Петербургом и Калининградом частота полетов составит до восьми рейсов в сутки (шесть рейсов будет выполнять авиакомпания "Россия" и до двух - "Победа"). Общая частота полетов за неделю составит до 56 вылетов.

"Высокая частота полетов позволит пассажирам более удобно спланировать время вылета и получить больше возможностей для комфортных перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул. В аэропортах Шереметьево и Пулково жители самого западного региона России могут воспользоваться удобными стыковками по всей маршрутной сети группы "Аэрофлот", - добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

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